Hanno forzato una finestra per accedere all'interno della casa, poi una volta all'interno hanno messo a soqquadro le camere portando via monili in oro e denaro. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 febbraio a Strona.

Solo in serata, al rietro, i proprietari si sono accorti della visita indesiderata e hanno avvertito i Carabinieri della Stazione di Valle Mosso che ora indagano sull'accaduto. Il danno nel suo complessivo non è ancora stato quantificato esattamente.