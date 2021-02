Enzo Bianchi non lascia Bose come ordinato dal Papa, la comunità: "Profonda amarezza"

"Con profonda amarezza la Comunità ha dovuto prendere atto che fr. Enzo non si è recato a Cellole nei tempi indicatigli dal Decreto del Delegato Pontificio dello scorso 4 gennaio". Inizia con queste parole la nota stampa pubblicata nei giorni scorsi sul sito della comunità di Bose, in merito alla situazione con l'ex priore e fondatore Enzo Bianchi. "Una situazione tesa e problematica" dicevano dalla comunità a maggio dell'anno scorso, quando dopo approfonditi controlli veniva pubblicato il decreto di allontanamento di Enzo Bianchi dalla comunità firmato dal Cardinale Pietro Parolin e approvato in forma specifica da Papa Francesco.

"Si trattava di una soluzione messa a punto in questi mesi - si legge nella recente nota stampa - con l’assenso ribadito per iscritto dallo stesso fr. Enzo e da alcuni fratelli e sorelle disposti a seguirlo per fornirgli tutta l’assistenza necessaria. Come abbiamo spiegato nel darne notizia, la Comunità ha dovuto rinunciare alla sua Fraternità di Cellole affinché fosse rispettata l’indicazione del Decreto singolare approvato in forma specifica dal Papa che prevedeva per fr. Enzo un allontanamento da Bose e dalle sue Fraternità".

Una soluzione che, a quanto da loro dichiarato, voleva essere pacifica: "Agendo così la Comunità aveva cercato una modalità di osservanza del Decreto singolare che permettesse a fr. Enzo di andare a vivere in un luogo da lui amato, alla cui ristrutturazione aveva contribuito attivamente, arrivando a determinare anche la disposizione dei locali atti ad accoglierlo una volta dimessosi da priore. Con la soluzione indicata i fratelli extra domum avrebbero continuato a godere di tutti i diritti propri dei membri professi della Comunità, come la partecipazione ai Consigli.

Al contempo, lo spostamento di fr. Enzo a Cellole avrebbe contribuito ad allentare la tensione e la sofferenza di tutti e avrebbe facilitato il lento cammino di riconciliazione e comprensione reciproca. Per attuare tutto questo, da una settimana i fratelli già presenti a Cellole si sono spostati a Bose e altri due, tra quanti avevano dato la propria disponibilità, si sono recati a Cellole per predisporre al meglio l’arrivo di fr. Enzo".

Ma l'ex priore non è mai arrivato: "Purtroppo la mano tesa non è stata accolta e ora la Comunità dovrà anche affrontare l’impegnativo onere di far ripartire la Fraternità di Cellole, poiché la sua chiusura avrebbe prodotto piena efficacia solo a partire dall’arrivo di fr. Enzo alla Pieve. La presenza di Bose in quel luogo, infatti, è un impegno nei confronti della Diocesi e una responsabilità morale verso le tante persone che là avevano trovato un alimento per la loro vita spirituale e umana. Impegno e responsabilità che sono stati abbondantemente ricompensati dal grande dono dell’amicizia e della comunione fraterna. Mentre ringraziamo la Santa Sede per come ci sta accompagnando e confermando, affidiamo ancora una volta il nostro cammino alle preghiere di amici e ospiti".

Nessuna notizia, al momento, da frate Enzo Bianchi, a parte due tweet degli ultimi giorni che potrebbero ricondurre alla vicenda. Il 10 febbraio Bianchi scriveva: "Quando uno inizia a mentire deve poi sempre mentire, perché la menzogna è un'architettura, ma se crolla un mattone tutto crolla e se si continua a costruire con la menzogna si prepara una rovina grande, grandissima". Qualche giorno dopo, sempre sullo stesso canale, aveva scritto: "L'esercizio del silenzio è per tutti noi difficile, ma viene l'ora nella quale la verità grida proprio con il silenzio: anche Gesù, secondo i Vangeli, ha taciuto davanti a Erode e non si è degnato di dargli una risposta. Dunque silenzio sì, assenso alla menzogna no!".