Cerrione, l'inciviltà non ha confini. Il sindaco: "Oggi però un grande grazie ad un cittadino volontario"

Anche le strade provinciali nel comune di Cerrione raccolgono i rifiuti delle persone incivili. Ma oggi è successo una cosa particolare, prima che intervenisse il Comune, si è attivato un residente che ha iniziato a raccogliere l'immondizia sparpagliata.

"Non abbiamo, come Amministrazione, mai evidenziato sui media i tanti casi di maleducazione -commenta il sindaco Anna Maria Zerbola- ma questa volta ci è parso doveroso ringraziare il volontario che ha ripulito. Ricordiamo che di fronte al municipio c'è una stazione di conferimento aperta bisettimanalmente. Nella speranza che gli incivili si sentano a disagio, ringraziamo per l'attenzione. E' incredibile incontrare persone che in passeggiata all'aperto e poi notare che sporcano così".