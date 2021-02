Covid - "Bomba" al Liceo Scientifico Avogadro, tutti in quarantena. Gentile: "Lezioni proseguiranno con DAD"

Casi di covid al Liceo Scientifico Avogadro mettono in quarantena tutta la scuola. A stabilirlo è l'Asl Biella, come annunciato dal preside dell'Istituto Dino Gentile nella comunicazione urgente inviata poco fa a tutte le famiglie degli studenti, oltre ovviamente a docenti e personale Ata, anche loro sottoposti a isolamento.

La quarantena durerà fino a giovedì 25 febbraio compreso, ma gli eventuali positivi verranno gestiti come da prassi. Sul proseguimento delle lezioni Gentile chiarisce: "Non verranno sospese, proseguiremo con la didattica a distanza fino a giovedì. Attualmente tutto il personale insieme a docenti e studenti si sta sottoponendo al tampone molecolare, poi se ci saranno dei positivi valuteremo caso per caso".

L'operazione è iniziata alle 15,30 di oggi per tutto il personale scolastico (docenti e ATA), alle 16 si proseguirà con i 90 allievi delle classi 1A, 1B, 1C, 1D; alle 16,30 i 99 di 1E, 1F, 2A, 2C; alle 17 i 92 studenti delle classi 2D, 2E, 3A, 3B; alle 17,30 i 79 allievi di 3C, 3D, 3E, 3F; alle 18 i 90 di 4A, 4B, 4C, 4D; alle 18,30 i 113 studenti di 4E, 5A, 5B, 5C, 5E. L’attesa della propria chiamata avverrà nel cortile di via Tripoli, mantenendo il distanziamento di sicurezza con mascherina. Via via i presenti saranno chiamati all’interno dell’edificio scolastico per il tampone.