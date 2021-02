Le escursioni dei nostri lettori sulle montagne biellesi: Spettacolo mozzafiato dalle cime Bonom e Monticchio FOTO e VIDEO

Escursione sulle montagne biellesi per il nostro lettore ed escursionista Massimiliano Abate, che con la sua cagnolina Yuma e alcuni amici appassionati come lui ha raggiunto alcune cime biellesi durante una gita nei giorni scorsi. Partendo da Cascina Lunga in zona Bocchetto Sessera sono saliti fino alla cima del Bonom per poi toccare la punta del Monticchio, a oltre 1600 metri di altitudine. Ad accompagnarli una splendida giornata di sole e cielo terso, con qualche nuvola rarefatta a fare da cornice allo spettacolo mozzafiato che Massimiliano ha voluto condividere, con noi e tutti i lettori di Newsbiella, attraverso foto e video.