"Biella tra storia e leggenda", il progetto della San Francesco per sensibilizzare sulla cultura locale

L'Istituto comprensivo San Francesco d'Assisi è il capofila di una rete di Istituti scolastici, istituzioni ed Associazioni, per il progetto "Biella tra storia e leggenda" partito proprio in questi giorni. Sono molteplici le attività laboratoriali offerte alle scuole aderenti (IC San Francesco d'Assisi, IC Biella 2 e Liceo Artistico), oltre alle varie iniziative di formazione, offerte sia ai docenti che ai genitori.

Il tema è quello delle leggende locali, analizzate ed elaborate sotto vari punti di vista: ci saranno laboratori teatrali a cura di Patatrac, laboratori di videomaking a cura di Storie di Piazza, visite virtuali al Museo dell'oro, al Museo del Territorio biellese e alla Biblioteca, oltre ad interventi formativi legati alla tradizioni e alla storia locale tenuti dagli esperti del Doc.Bi e dallo scrittore Francesco Pelle. Il progetto ha proprio l'obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni, ma anche docenti e genitori, alla cultura locale recuperando quella che un tempo era la trasmissione orale delle tradizioni, in particolare delle leggende e dei personaggi, come le Masche e l'Om Salvej, in modo tale da diffondere questo Patrimonio di conoscenze anche a coloro che non le conoscono e, in particolare, ai ragazzi.

La raccolta delle adesioni è già stata avviata e il progetto inizierà ufficialmente oggi venerdì 19 febbraio alle 17,30 con il primo incontro di formazione intitolato "Dire, fare, girare: Una leggenda dalla carta allo schermo", incontro aperto a docenti e genitori, che illustrerà quali siano i punti essenziali per la creazione di un video efficace con tema legato alla rielaborazione di una leggenda locale, l'incontro formativo sarà tenuto dagli esperti dell'Associazione "Storie di piazza", Maurizio Pellegrini e Manuela Tamietti. Tanti gli appuntamenti in calendario, fissato ogni giovedì o venerdì fino all'8 aprile. Nell gallery tutte le locandine con i vari eventi previsti dalla rassegna.