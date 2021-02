Una nuova nutrizionista nella squadra degli ambulatori di prevenzione

Un altro volto nuovo è pronto a fare il suo ingresso negli ambulatori del Fondo Edo Tempia: è quello di Melania Mazzù, giovane biologa nutrizionista che entra nella squadra degli specialisti al lavoro sulle campagne di prevenzione. Originaria di Reggio Calabria, a Biella insieme al marito medico ortopedico all'ospedale, si occuperà delle consulenze sull'alimentazione sulle persone sane, affiancando l'altra esperta del Fondo Adelaide Minato, mentre Francesco Andreoli offre i suoi consigli ai pazienti oncologici.

«L'approccio da me adottato» spiega Melania Mazzù «è un graduale percorso di educazione alimentare proiettato a far comprendere l'importanza del mangiar sano, per migliorare il benessere fisico e mentale e aiutare a tenere sotto controllo il peso». Il direttore sanitario del Fondo Edo Tempia Adriana Paduos la accoglie con gioia: «È una giovane specialista che condivide quello in cui crediamo riguardo al cibo. Anche a tavola si può fare prevenzione dei tumori. Imparare a farlo è una strada semplice per proteggere la propria salute».

Le visite e le consulenze del Fondo sono gratuite. Prenotarsi è facile: basta chiamare lo 015.351830 dalle 8,30 alle 18 dal lunedì al venerdì o presentarsi al nostro sportello di via Malta 3 negli stessi giorni e orari.