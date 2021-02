Incidente a Bielmonte, un lettore: "Chiedo scusa da parte di tutti i biellesi"

Buongiorno Direttore,

Vorrei rispondere alla signora che ha segnalato nei giorni scorsi l’episodio increscioso accaduto a Bielmonte, per cui avete pubblicato l'articolo dal titolo "Io a Bielmonte non ci torno più, abbiamo vissuto un'esperienza terrorizzante". Sono amareggiato e nello stesso tempo adirato e dispiaciuto, per non dire frasi che non si possono scrivere, per l’accaduto. Chiedo scusa da parte di tutti i biellesi.

Ma viene da chiedersi come sia possibile che anche in un luogo e un'oasi di pace come Bielmonte e/o il Biellese si possano ancora vivere questi episodi. Quindi mi permetta tramite questa mia missiva di esprimere la piena solidarietà alla famiglia che ha passato questo triste e increscioso episodio.

Siamo nel 2021, in una società sconvolta da momenti drammatici di cui tutti ne siamo conoscenza e stiamo vivendo, cercando in tutti i modi seppur non facilmente di superare con tutta la comprensione possibile e pazienza. Con questo ci si aspetta un rispetto delle regole che ci permetta di avere quell’attimo per passare qualche ora in serenità con le rispettive famiglie e/o amici.

Constato invece che in molti casi (la cronaca ne è piena) che quello che sto dicendo è buttato al vento. La maleducazione, incuranza, altezzosità sia verbale che fisica è la priorità da parte di molti ahimè giovani. Le forze dell’ordine encomiabili fanno quello che possono, con i mezzi e i tempi necessari. Il problema però rimane e secondo il mio modesto pensiero sta alla base di tutto, di ogni cosa: l’educazione!

Sì, educazione che nella vita di ogni giorno invece di essere alla base di tutto rimane un’optional. Nel contesto dell’episodio spero che le forze dell’ordine competenti per territorio intervengano e puniscano severamente gli autori di questa bravata che, oltre a denigrare il nostro bellissimo territorio, hanno dato un’immagine oscura del bene prezioso che è il rispetto delle regole di convivenza civile. Grazie.

Leggi anche: https://www.newsbiella.it/2021/02/15/leggi-notizia/argomenti/al-direttore-4/articolo/io-a-bielmonte-non-ci-torno-piu-abbiamo-vissuto-unesperienza-terrorizzante.html