Pinocchio arriva sugli sci a Bielmonte, la seconda tappa del campionato baciata dal sole FOTO

Una bellissima giornata di sole ha baciato la 2° tappa del Villaggio di Pinocchio a Bielmonte. Domenica 14 febbraio la stazione sciistica biellese ha ospitato la selezione zonale del 39° Pinocchio Sugli Sci, prestigioso evento sciistico per ragazzi tra i 5 più importanti al mondo, organizzato dallo Sci Club Pinocchio di Pescia. L'edizione 2021 è partita a inizio febbraio e proseguirà fino a fine marzo 2021, con oltre 20 selezioni zonali, il tour sulla neve del Villaggio di Pinocchio e sette giorni di Finali Nazionali ed Internazionali all'Abetone.

Nella giornata di domenica, in una seconda tappa organizzata dallo Sci Club Bielmonte Oasi Zegna in collaborazione con Icemont sas, Bielmonte ha visto numerosi giovani sciatori della nostra provincia (ma anche da Alessandria e da Vercelli) sfidarsi in una prova di slalom gigante sulla pista Moncerchio. I vincitori della selezione hanno ottenuto l'accesso diretto alle Finali Nazionali del campionato, in programma dal 27 al 30 marzo all'Abetone (PT) sulla Montagna Pistoiese. L'evento, ovviamente, si è svolto nel pieno rispetto delle normative anti-covid.