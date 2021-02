Pedemontana, Mosca annuncia: “Nel gennaio 2023 potranno partire i lavori”

L’iter per la realizzazione della nuova Pedemontana Piemontese sta giungendo al termine. L’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, ha comunicato in mattinata che in accordo con ANAS c’è la volontà - entro l’anno - di dare il via al bando integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dell’opera. «Ragionevolmente - spiega il consigliere regionale Lega Salvini Piemonte, Michele Mosca - si può immaginare che nel gennaio 2023 possano partire i lavori».

«Adesso che la Lega è tornata al governo – annuncia Mosca - saremo sprone e sentinelle affinché questi tempi vengano rispettati. I fondi europei relativi alla programmazione scaduta lo scorso anno, che finanziano una quota del progetto, devono essere impegnati entro dicembre, in quanto ad oggi non è stata ufficialmente accordata alcuna proroga. È necessario superare la burocrazia che ha bloccato i lavori per anni e dare finalmente avvio a un’opera che, abbinata alla riqualificazione della SP232 di Mottalciata, è strategica per portare il Biellese una volta per tutte fuori dall’isolamento».