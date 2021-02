Il tessile e la sua evoluzione al centro del secondo "Giovedì in diretta" con il Gruppo Giovani Imprenditori

Continuano i "Giovedì in diretta" con il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese. Alle 18 di oggi, 18 febbraio, con Newsbiella Live i giovani imprenditori si confronteranno sugli scenari e le prospettive del settore tessile: qual è la situazione oggi, quali sono le tendenze in atto e, soprattutto, in quali direzioni si orienterà l'evoluzione di un'industria innovativa per definizione.

In diretta Facebook, Youtube e su Newsbiella.it interverranno Marco Bortolini, Di.Vè e presidente sezione Filature Uib; Francesco Ferraris, Tintoria e Finissaggio Ferraris, vicepresidente Uib con delega all'Education; Ettore Piacenza, Fratelli Piacenza, presidente sezione Lanifici Uib.

Il Gruppo Giovani imprenditori: chi è e cosa fa

Il primo appuntamento, giovedì scorso, ha saputo suscitare grande interesse. Protagonisti della puntata sono stati Christian Zegna, presidente GGI Uib, e Andrea Notari, presidente GGI Confindustria Piemonte. In prima battuta un aspetto messo in luce da entrambi gli ospiti è stato il ruolo dei Giovani Imprenditori all'interno del sistema confindustriale e per il territorio, "l'onere e l'onore di dover fare proposte innovative e all'avanguardia". Christian Zegna ha ricordato il "manifesto" lanciato dal GGI , un messaggio propositivo e di apertura, che traccia una visione precisa per il Biellese di domani: il tessile che deve rinnovarsi, il turismo, il fintech, education, la digitalizzazione.