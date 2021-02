Accademia Biellese, si va alla scoperta della civiltà della Valle dell'Indo: ospite Baccarini

Vi piacerebbe scoprire una delle prime e più importanti civiltà urbane avanzate dell'antichità: la Civiltà della Valle dell'Indo? Sarà possibile partecipando all'evento in programma alle 15.30 di sabato 20 febbraio, sui canali dell'Accademia Biellese, organizzatrice dell'evento.

L’India e l’Oriente sono realtà ancora oggi del tutto sconosciute nella loro intima essenza. Nel percorso di studio delineato, si approfondiranno anzitutto le origini storiche di questa cultura (databile quantomeno all’8.000 a.C.) sia da un punto di vista archeologico che culturale/mitologico. Affronteremo le filosofie e le diverse spiritualità indiane focalizzando la nostra attenzione sul profondo retaggio contenuto all’interno dei suoi millenni di storia.

L'evento sarà online tramite webinar zoom e in presenza al Laboratorio "Storia e Religioni delle Filosofie Indiane", condotto dal giornalista e ricercatore Enrico Baccarini. Per iscriversi: "Storia e Religioni delle Filosofie Indiane - Enrico Baccarini - Accademia Biellese" https://accademiabiellese.it/product/storia-religioni-filosofia-indiane-enrico-baccarini/

Enrico Baccarini è un giornalista, scrittore ed editore. Ha una laurea in Psicologia e ha conseguito successivamente un Bachelor in Antropologia e un Bachelor in Studi Asiatici. E’ docente di orientalistica, come professore associato, presso l’Università Privata Maitri.Ha partecipato come ospite a trasmissioni per i principali canali radiotelevisivi italiani, come MEDIASET e la RAI, e internazionali come History Channel e l’NHK giapponese svolgendo anche consulenze come autore per alcuni programmi e diversi documentari.

Attualmente è proprietario di ENIGMA EDIZIONI (www.enigmaedizioni.com) ed è il Direttore della rivista mensile HERA Magazine. Ha presenziato come relatore a conferenze in Italia e all’estero, ha presentato relazioni sulle fenomenologie dell’insolito (misteri del passato, psicologia dell’insolito e anomalistica, ufologia, etc.) in numerosi congressi scientifici nazionali e internazionali. E’ autore di 20 libri pubblicati in Italia e all’estero.