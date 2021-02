Biella e il commercio piangono la scomparsa di Giuseppina Jeantet

I Biellesi perdono il volto storico del Bar Pasticceria Jeantet. Giuseppina Pasquale è mancata nella giornata di ieri. Aveva 83 anni. Mancherà a tutti il suo sorriso, le sue parole dolci, la sua presenza. Fino all'ultimo non ha voluto smettere di lavorare, il bar pasticceria era quasi la sua prima casa, accanto al marito Giovanni e ai figli Patrizia e Piergiorgio.

I biellesi erano abituati a vederla dietro il bancone all'entrata, essere accolti dal sorriso e dal suo "buongiorno". Mancherà a tutti e ci vorrà tempo per abituarci. Il bar pasticceria Jeantet in piazza Vittorio Veneto a Biella, negli anni '80 era diventato il ritrovo di molte compagnie. "E' stata un pilastro a livello aziendale e con suo marito ha iniziato l'attività che dura da oltre 50 anni -ricorda la nuora Griseira-. Avevano iniziato prima come panetteria e poi come pasticceria. Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Giuseppina era legata a Biella in maniera particolare".

Ora l'attività è passata in mano ai figli ma sia Giovanni che Giuseppina non hanno mai abbandonato il locale. Lavoratori instancabili. "Nonostante il momento negativo legato alla pandemia -conclude Gris- mia suocera è riuscita a concentrarsi sugli affetti e ci piace ricordare i pranzi domenicali di questa estate, una cosa che non si era mai riusciti a fare. Questo ci ha soddisfatto molto e ci sta consolando. Ci mancherà molto".