Fra Pogni del Walhalla raccoglie oltre 14mila voti tra i miglior barman d'Italia: “Una vittoria tra i primi sei”

“Arrivare tra i primi sei è già stata una vittoria. Sapevo che sarebbe stata dura, avevo a che fare con veri maestri del settore. Ma sono rimasto felice per tutto il calore ricevuto dai biellesi. È stata la mia più grande gratificazione”. Il sogno non si è tramutato in realtà ma Francesco Pogni mantiene il sorriso che lo contraddistingue, commentando la fine del sondaggio di Italia a Tavola che ha decretato l'assoluto vincitore nel campo dell'enogastronomia e dell'accoglienza.

Con 14.208 voti a favore, il titolare del Walhalla Cocktail Bar ha chiuso al sesto posto nella categoria Barman, dopo settimane di selezioni e sfide all'ultimo click. “Un prestazione notevole, che non mi ha permesso di arrivare a podio ma che è comunque riuscito a donarmi tante gioie ed emozioni – confida Pogni - È stata una bella esperienza e un ottimo momento di positività in un anno non particolarmente facile per tutto il nostro settore. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto permettendomi di raggiungere un simile risultato. Ora, cercherò di impegnarmi per migliorare ancora di più, accrescendo esperienza e professionalità”.

Una nuova sfida, infatti, si delinea all'orizzonte. “Sono al lavoro su un nuovo cocktail, con un ingrediente biellese, da presentare al concorso nazionale dei barman, di scena il prossimo aprile a Saint-Vincent – annuncia – Un'altra occasione per far conoscere il nostro territorio, al di fuori dei nostri confini”.