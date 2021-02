Ridona tono alla tua pelle, da Beautymed trattamenti con filler e biorivitalizzazione

Da Beautymed sono diversi i trattamenti estetici curati sotto ogni aspetto e con professionalità dal dottor Domenico Paris. Tra questi troviamo il filler e la biorivitalizzazione, particolarmente indicati per ridare vita alla vostra pelle.

Il dottor Paris, attraverso una formazione continua e una lunga pratica con centinaia di pazienti, ha perfezionato la sua abilità nella somministrazione del filler, che vi aiuterà ad aumentare il volume di alcune zone del corpo e a riempire dove necessario. La sostanza più comune somministrata attraverso il filler è l’acido ialuronico.

L'acido ialuronico è uno zucchero presente in natura, in grado di mantenere la pelle ben idratata, giovane e fresca nel tempo. Con l’età però, la pelle perde naturalmente questo acido, per cui può essere utile iniettarlo con il filler per ripristinarlo. Si può utilizzare, oltre che sulle rughe del viso, per le labbra. Il trattamento è rapido e i risultati sono immediati.

La biorivitalizzazione viene effettuata attraverso microiniezioni per contrastare l’invecchiamento della pelle su viso, dorso delle mani, collo e décolleté, che accelerano l’attività di rigenerazione cellulare, con risultati visibili fin dalla prima seduta. La biorivitalizzazione ad opera del dottor Paris sarà personalizzata per ogni paziente, anche se generalmente il protocollo è di 5 sedute totali: le prime tre ogni 15 giorni e le ultime due ogni 30 giorni.

