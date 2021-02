Valdilana, Carli: “Irrispettoso stracciare Piano Scuola, è il momento di ricostruire”

La presentazione del Piano Scuola da parte dell’amministrazione di Valdilana (leggi qui) ha suscitato reazioni molto accese che sono culminate sabato nella manifestazione nella municipalità di Valle Mosso (leggi qui).

Sul tema è intervenuta la giunta Carli con un comunicato stampa diffuso sui canali social del Comune: “Il gesto plateale di stracciare in piazza il Piano Scuola è sicuramente scorretto e irrispettoso; va letto come un rifiuto di dati, numeri, ragionamenti e visioni, come la legittimazione della totale assenza di proposte alternative. Durante la conferenza stampa in Provincia e nell’ambito dell’incontro informativo ai consigli d’istituto si è data la piena disponibilità al dialogo con tutti gli attori coinvolti. L'amministrazione ha rispettato la chiusura al confronto e il risentimento di queste settimane: la decisione deve essere compresa e metabolizzata”.

Nella nota stampa, il Comune ribadisce la propria posizione: “L’attuale amministrazione è formata da alcune di quelle persone che, a partire dal 2017, hanno cominciato a progettare una nuova visione di territorio, una nuova idea di sviluppo. Siamo quelli che hanno creduto nel progetto di fusione e, dopo aver ricevuto il mandato dai cittadini con le elezioni del 2019, abbiamo assunto l’onere e l’onore di amministrare il neonato comune. Da subito ci si sono prospettate due modalità e stili amministrativi. Si poteva lasciare tutto come stava, conservare le quattro municipalità separate e divise e utilizzare le risorse per mantenere lo status quo. Cambiare tutto per non cambiare nulla. Oppure essere fedeli alla visione di rilancio, impegnarsi per cinque anni alla riorganizzazione del territorio, porre le basi della nuova comunità, battere strade nuove, creative, impensate. Abbiamo scelto la seconda via. Il nostro piano di rilancio e riorganizzazione è ampio e complesso: riguarda tutto il territorio e tutti i settori del Comune. Inizierà dalla scuola, perché è linfa e vita per la nascente comunità di Valdilana. Auspichiamo di costruire insieme al personale scolastico, ai genitori e ai cittadini la scuola di Valdilana, dal nido al liceo, diffusa su tutto il territorio, come un vero laboratorio che pur nelle differenze delle proposte didattiche ed educative darà un nuovo volto al nostro paese”.

Il sindaco Carli risponde a chi si domanda perchè non lasciare le superiori al Pietro Sella e mantenere tutto com'è: “Questa difficile scelta è frutto di una riflessione di territorio. La scuola a Valle Mosso consente di essere attrattivi nei confronti degli studenti della pianura e permetterà alla scuola di Cossato di mantenere l’autonomia. La riflessione con la Provincia ha fatto emergere che la presenza di un liceo è obiettivo comune ed irrinunciabile per tutto il Biellese Orientale, per rafforzare le zone marginali ed evitare la pianurizzazione di tutti i servizi. Le risorse aggiuntive, derivanti da questa operazione, permetteranno importanti progetti di riqualificazione urbanistica (abbattimento ex Iti e miglioramento della viabilità) e individuazione di nuovi luoghi a servizio della cittadinanza per agevolare processi di sviluppo di comunità”.

Valorizzare le esperienze già presenti in un unico polo di eccellenza al Pietro Sella: questo l'obiettivo che emerge nella nota del Comune: “Si è detto che il Pietro Sella non è adatto ai bambini, ma noi desideriamo lasciare le considerazioni tecniche a geometri, ingegneri ed architetti che stanno valutando tutte le nostre scuole. Eccellenza non è un edificio, ma sono le persone e le idee. Il progetto educativo e didattico d’eccellenza è quello capace di disseminare, creare dialogo, contaminare e lasciarsi contaminare. La scuola di prossimità di cui abbiamo sentito parlare non è la scuola sotto casa, invece è la scuola che permetterà la costituzione della nuova identità di Valdilana, che saprà valorizzare tutto il territorio e saprà formare classi di numero adeguato, in cui la relazione tra pari sia garantita. La scuola all’aperto, sempre citata, mette in campo non solo gli spazi esterni della scuola, ma reperisce le risorse che offre il territorio: tutto può diventare aula, dal praticello vicino alla scuola, al sentiero, all’orto privato, al cortile dell’oratorio. E’ la mentalità che deve cambiare, in particolare la contrapposizione tra plessi deve essere superata: tutte le nostre scuole possono diventare laboratorio di crescita e confronto”.

L'amministrazione Carli chiede di riprendere “il dialogo per l’obiettivo comune: la serenità dei nostri bambini e ragazzi e la stabilità della nostre scuole. I toni della protesta rischiano di mettere in difficoltà proprio la scuola che si sta cercando di difendere. Ora è il momento di ricostruire con chi vorrà o potrà collaborare”.