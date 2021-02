Paline Atap in stato di degrado, alla segnalazione di una lettrice risponde il presidente Atap

Stato di degrado nelle paline Atap. Questo l'argomento al centro della segnalazione che una nostra lettrice ha inoltrato alla nostra redazione: "Qualche giorno fa - racconta - ho avuto un imprevisto e avevo necessità di muovermi in città ma, essendo senza macchina in quel momento e non avendo nessuno a disposizione che mi potesse accompagnare ho pensato di prendere un pullman. Sono uscita di corsa perciò non ho avuto tempo di guardare gli orari dei bus. Ho pensato che li avrei trovati appesi alla palina della fermata, ma quando sono arrivata ho trovato davanti a me una bacheca con il vetro rotto, dei fili appesi e dei fogli con le tabelle degli orari tutti rovinati e strappati. Mi trovavo alla fermata di via Milano a Chiavazza, ma non penso che la situazione sia tanto diversa nelle altre fermate del territorio. Alla fine ho cercato gli orari su internet ma mi chiedo, dal momento che Biella investe giustamente sulla tecnologia ma anche sulla tutela degli anziani essendo una città con un alto indice di vecchiaia, cosa sarebbe accaduto se al mio posto ci fosse stato qualcuno che non ha la possibilità di accedere al web? Oltre a questo penso sia comunque triste di per sé vedere il degrado di alcune zone utilizzate quotidianamente dai cittadini: è un dispiacere pensare che sì, l'inciviltà delle persone è sempre dietro l'angolo, ma a volte o spesso nessuno si prende la responsabilità di intervenire su alcune situazioni che perdurano da tempo".

Sulla vicenda è intervenuto il presidente Atap Vincenzo Ferraris: "Purtroppo non c'è la risorsa a cui affidare l'incarico - spiega a Newsbiella - su 220 dipendenti che abbiamo, 200 sono autisti. Mi dispiace per la situazione in cui si è ritrovata la signora così come sono dispiaciuto per tutti coloro che potrebbero avere bisogno di tale servizio, in particolar modo gli anziani. Capisco perfettamente la problematica e non voglio rivoluzionare la vita di nessuno ma purtroppo, che piaccia o meno, viviamo in una società in continua evoluzione e che punta sulla completa digitalizzazione. Lo stesso vale per la nostra azienda: tutti i servizi sono anche online e, per quanto riguarda gli orari, sono stampabili dal sito in modo da averli a disposizione in qualunque momento".