Biella, al via primi vaccini alle forze dell'ordine: domani toccherà al personale docente

Nei giorni scorsi, all'Asl Biella, è partita la somministrazione del vaccino AstraZeneca rivolta ai componenti delle forze dell'ordine, forze armate e Polizia locale under 55 al Punto Vaccinale di Biella, in via Don Sturzo. Da ieri, invece, è operativo il Punto Vaccinale presso la Casa della Salute di Cossato.

“Come Forze dell’Ordine, Forze Armate e di Polizia municipale, in tutto il Piemonte oltre 30 mila persone circa – spiegano dall'Asl Biella in un post - 4.000 Polizia di Stato, 6.700 Carabinieri, 2.500 Guardia di Finanza, 4.500 Vigili del fuoco, 2.900 Polizia Penitenziaria, 4.500 Polizia Municipale, 6.000 Esercito, 1.000 Aeronautica di cui circa il 70% in media ha già manifestato la volontà di vaccinarsi”.

Da domani, 19 febbraio, sarà il turno del personale docente e non under 55 e da domenica toccherà agli anziani ultra ottantenni.