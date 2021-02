A Vigliano continuano gli Orti Solidali: disponibili 17 appezzamenti di terreno

Prosegue l'iniziativa "Orti Solidali" a Vigliano Biellese: la giunta comunale ha deliberato il prosieguo del progetto sperimentale, iniziato lo scorso anno, degli orti da coltivo di proprietà comunale, da affidare ai cittadini che ne faranno richiesta. Sono disponibili 17 appezzamenti di terreno ubicati in zona Ravizzone, la cui assegnazione avrà durata triennale: potendo contare su un periodo di assegnazione medio-lungo, gli assegnatari potranno sfruttare al meglio il ciclo delle stagioni e le potenzialità dell'appezzamento, sia nel periodo estivo sia nel resto dell'anno.

“Le assegnazioni saranno destinate prioritariamente ai soggetti in difficoltà economica, che non dispongano già di terreni da adibire o adibiti ad orto e che manifestino fin da subito la disponibilità a prendersi piena cura di un appezzamento e di coltivarlo con l'adeguata costanza, esclusivamente per le esigenze alimentari del proprio nucleo familiare. Le assegnazioni avverranno fino ad esaurimento dei lotti disponibili – spiegano dal Comune - In caso di disponibilità residuali, sarà possibile assegnare i lotti di terreno a cittadini residenti prescindendo dalla situazione reddituale, ferma restando la non disponibilità di altri terreni per la coltivazione. Nessun onere economico graverà sugli assegnatari, che dovranno impegnarsi tuttavia ad utilizzare con parsimonia l'acqua disponibile per l'irrigazione oltre al rispetto di alcune regole comuni che consentano un'armonica gestione del progetto nel suo insieme. I lotti di terreno da coltivo individuati dall'Amministrazione sono immediatamente disponibili e l'irrigazione è garantita dalla Roggia Molinaria che attraversa l'area”.

Le domande di assegnazione dovranno pervenire via e-mail, all'indirizzo protocollo@vigliano.info utilizzando il modulo di richiesta editabile, reperibile al fondo di questa pagina, entro le 12 di sabato 27 febbraio.