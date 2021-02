Ginnastica Biella, secondo gradino del podio per Sara Cormons a Torino

Secondo posto in categoria Silver LE Junior 3 per la brava Sara Cormons. Sabato 13 febbraio, in una gara individuale regionale a Torino, Sara ha portato a termine una buona prova gareggiando per la Ginnastica Biella, dimostrando progressi che fanno ben sperare per i suoi prossimi impegni agonistici. Come sempre, la società ringrazia e augura un grosso in bocca al lupo per il prossimo appuntamento in Serie C.