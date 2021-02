Edilnol Pallacanestro Biella-BCC Treviglio, il prepartita

Questa sera, alle 20,30, si torna al Biella Forum per il recupero della seconda giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West: Edilnol Pallacanestro Biella ospita la Blu Basket Treviglio di coach Cagnardi. Il motore della formazione lombarda è il playmaker americano J.J. Frazier, capace di innescare i tanti tiratori della squadra: primi tra tutti la guardia Pepe e l'ala piccola Sarto. Altro riferimento offensivo per coach Cagnardi è lo sloveno Nikolic, mentre il pivot della squadra è Jacopo Borra, lungo di 215 centimetri. Dalla panchina escono l'esperto Davide Reati, il nuovo arrivato Ancellotti e Lupusor che completano il pacchetto dei lunghi e per concludere Bogliardi, classe 2002, quinto esterno delle rotazioni.

I ROSTER Edilnol Pallacanestro Biella: 1 Nicola Berdini, 3 Niccolò Moretti, 7 Ursulo D'Almeida, 8 Gianmarco Bertetti, 9 Marco Laganà (C), 10 Simone Barbante, 11 Federico Miaschi, 16 Luca Vincini, 23 Deontae Hawkins, 30 Jeffrey Carroll. Allenatore: Iacopo Squarcina. Assistenti: Andrea Niccolai, Alessandro Pogliaghi.BCC Treviglio: 3 Sarto Alvise, 7 Nikolic Mitja, 8 Reati Davide, 9 Amboni Alessandro, 11 Corini Davide, 12 Bogliardi Matteo, 17 Manenti Luca, 18 Abati Toure Soma, 20 Andrea Ancellotti, 30 Frazier J.J., 40 Pepe Simone, 68 Taddeo Vincenzo, 77 Lupusor Ion, 99 Borra Jacopo. Allenatore: Devis Cagnardi. Assistenti: Mauro Zambelli, Paolo Scorletti.

PAROLA AL COACH Iacopo Squarcina (Head Coach Edilnol Biella) - “Sapevamo che con Verona non sarebbe stata una partita semplice contro una squadra forte che aveva extra motivazioni dopo il cambio di allenatore, ma abbiamo offerto una prestazione di energia e di cuore. Abbiamo dimostrato di avere qualcosa di speciale e che dobbiamo mantenere nelle prossime partite, a cominciare dalla sfida con Treviglio. Dobbiamo continuare a costruire per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

I MEDIA DOVE SEGUIRE LA PARTITA L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. Il match sarà trasmesso in diretta da ReteBiella TV (canali 91 e 190 DTT), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella. La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e via radio su RadioCity4You, Official Radio dei rossoblù, ascoltabile tramite App dedicata scaricabile all’indirizzo http://www.radio-city.it/app