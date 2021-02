Edilnol cede al supplementare contro Treviglio 113-118

Edilnol Biella perde dopo 45' contro Treviglio 113-118. Se il risultato fosse stato al contrario ora avremmo parlato di una partita stupenda. Invece siamo qui a recriminare, sì perchè si poteva vincere. Pazienza. E' da tanto tempo che al BiellaForum non si assiste ad una gara per lunghi tratti bella, per il resto molto divertente quanto intensa. I canestri non si contano, tanto che alla sirena finale il risultato scrive 104-104. Difese larghe ma anche belle giocate e tante retine. Biella è brava a non scomporsi sul -12, continuare a lottare e rimanere in partita nonostante un primo tempo stellare di Frazier (22 punti). Alla fine recupera lo svantaggio e si presenta in finale in perfetta parità. Ma prima Biella può chiudere il match con un passaggio lungo in contropiede di Laganà per Miaschi che l'avrebbe portata avanti di 4 punti. Praticamente irraggiungibile. Un peccato veniale, forse arrivato dalla fatica di quasi quattro tempi giocati al massimo, che costa la partita. Peccato. Resta comunque il fatto di una bellissima partita e dopo Fabriano Biella torna a superare i 100 punti. I 60 subiti a metà gara beh quelli non li ricordiamo.

La cronaca. A 72 ore esatte dall'incredibile vittoria di San Valentino, Pallacanestro Biella griffata Edilnol scende nuovamente in campo contro Treviglio. Partenza fortissima per entrambi i quintetti con un 3/4 dalla lunga, in un amen, per gli ospiti che non spaventa i rossoblù. Primo quarto incredibile si chiude 29-36: difese a maglie larghe ma tanto spettacolo co Frazier che regala magie con la palla. E proprio sul play ospite coach Squarcina prova a farlo francobollare da Giamma Bertetti e poi da Moretti. Bisogna sistemare la difesa, la punta di forza rossoblù. Il folletto Frazier continua a dettare legge e per l'Edilnol è -12. Vola la partita con avanti, indietro e canestri tanto da stupirci dal punteggio scritto sul tabellone a metà tempo: 54-61.

Si riparte ma Biella non riesce ad uscire dal torpore difensivo. In attacco prova a smuovere le acque Hawkins in concerto con Laganà. Ma ci vuole D'Almeyda a far sussultare la panchina rossoblù con la tripla del -4 e il pronto time out di coach Cagnardi. Treviglio e Frazier non carburano bene come nel primo tempo e l'Edilnol vola a -1 a metà terzo quarto. Merito anche della difesa di Miaschi e Berdini. Alla fine Edilnol sotto di 4 lunghezze per gli ultimi 10' tutti da vivere. Si lotta punto a punto, partita bellissima e intensissima. Si abbassano le realizzazioni ma il match resta acceso. A 180 secondi dalla fine 97 pari. La palla diventa pesante ma alla fine la tripla di Barbante potrebbe chiudere il match riaperto invece da Treviglio sul 101 pari. Mamma mia che partita. E lo spauracchio supplementare arriva puntuale sul 104 pari. Reati se la gioca quasi da solo cercando la differenza. La tripla del campione Frazier, primi punti dal thè caldo portano a +7 il divario a 90 secondi dalla fine. Si spegne Biella e Treviglio la porta a casa 113-118.