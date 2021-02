Seab, nella notte il Sì del consiglio di Biella al ritorno a TARI

Come annunciato nell’assemblea dei comuni soci dello scorso 29 gennaio, il Comune di Biella approva il piano concordatario predisposto dal CDA di Seab per il salvataggio della società, e passa dalla tariffa rifiuti TARIP alla TARI puntale.

Si tratta di un ritorno, che avverrà a partire dal 2022, e che è stato ufficializzato nella notte di oggi, mercoledì 17 febbraio, al termine del consiglio comunale, che aveva all’ordine del giorno l’approvazione della delibera contenente le linee di indirizzo per il passaggio a TARI e per la sottoscrizione dell’aumento di capitale di Seab da parte del Comune di Biella.

Una lunga seduta che si è aperta con la dichiarazione preliminare del consigliere di minoranza Andrea Foglio Bonda, di Biella Al Centro, il quale ha lamentato il tempo ridotto concesso alle opposizioni per lo studio della delibera: “Ci sentiamo lesi nella nostra capacità di fare bene il nostro lavoro di consigliere comunale, in quanto la bozza della delibera ci è stata consegnata nel pomeriggio di venerdì 12 febbraio insieme ai pareri degli esperti richiesti dalla giunta. Una situazione in cui ci viene chiesto di deliberare su un atto molto complesso, senza avere il tempo sufficiente per approfondirlo e per confrontarci con i colleghi consiglieri nell’ambito di una commissione”.

Gli esperti citati da Foglio Bonda sono Maura Campra, professoressa di economia aziendale all’Università del Piemonte Orientale, e Carlo Emanuele Gallo, docente di diritto amministrativo dell’Università di Torino, i cui pareri, durante la discussione dei 15 emendamenti alla delibera presentati dai gruppi di minoranza di Biella Al Centro, Lista Civica Biellese e Partito Democratico, sono stati contestati dalle stesse opposizioni in termini di utilità e costo per l’amministrazione. “Chiedo al sindaco Corradino ed all’assessore Tosi – ha domandato Paolo Robazza di Lista Cvica Biellese - quanto sono costati questi pareri?”

L’altro attacco alla delibera che ha unito le opposizioni è stato di natura politica. “Sono otto mesi che chiediamo il passaggio a TARI. - ha ricordato Foglio Bonda – Oggi la maggioranza adotta la TARI dopo le sollecitazioni degli onorevoli Andrea Delmatro e Roberto Pella”. Accusa sottoscritta anche da Robazza, Pietro Barrasso di Biella Al Centro e Paolo Rizzo del PD.

La risposta della maggioranza si è concretizzata nella bocciatura di tutti i 15 emendamenti e nell’approvazione della delibera, con la legittimazione per Seab a presentare in tribunale, entro venerdì 19 febbraio, il piano concordatario.