Fenoglio (FI): "Governo Draghi, Forza Italia un presidio del centro destra nella maggioranza"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Dinnanzi alla grave emergenza economico-sociale in cui versa il Paese, a causa del conflitto in corso contro la pandemia, Forza Italia si è mossa con senso di responsabilità, con grande rispetto della Nazione e delle Istituzioni in un governo di unità nazionale nel segno di Mario Draghi.

L'agire di Forza Italia è stato però dettato anche da un profondo pragmatismo politico, ben diverso dall'opportunismo, nel momento in cui le "quattro sinistre" pensavano di nascondere la propria fallimentare gestione scaricando ogni responsabilità su Conte. Sicché una volta destituito quest’ultimo dal ruolo di Premier, dopo settimane di diverse pantomime a cui abbiamo assistito, si sarebbero ricompattate sotto l'autorevole nome di Draghi, senza dare agli elettori alcuna possibilità di esprimersi.



Forza Italia è entrata nella maggioranza di Governo per vigilare e scongiurare che atteggiamenti tipici del "Conte-bis", come l'improvvisa mancata riapertura della stagione sciistica, mettano ulteriormente in ginocchio rilevanti segmenti imprenditoriali e occupazionali del Paese.



Operando da una prospettiva diversa dai banchi dell'opposizione, Forza Italia rappresenta un presidio del Centro Destra per traghettare il Paese fuori dalla fase emergenziale dell'epidemia, e contribuire all'importante gestione e opportunità del "piano Marshall" europeo dei Recovery Fund fino al prossimo appuntamento elettorale".



Anche Michela Vannucci, Coordinatrice di Azzurro Donna della Provincia di Biella, esprime inoltre soddisfazione per l'importante rappresentanza femminile che il partito ha espresso, indice di una sensibilità che valorizza la serietà e la competenza delle persone, senza distinzioni in genere. Anche in questo Forza Italia si è distinta rispetto alle scelte di altri partiti".