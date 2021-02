Vendere i gioielli usati, a chi possiamo affidarci?

Come trovare il miglior compro oro per la vendita dei gioielli usati

Tutti noi abbiamo in casa quella scatola di gioielli impolverata che non apriamo da svariati anni, ma che tuttavia continua a rimanere lì, ferma ed immobile.

Se un tempo era difficile sbarazzarsi dei gioielli usati ottenendo anche un ritorno economico, oggi grazie alla presenza di tantissimi compro oro diversi, contattabili anche online, l’operazione si rivela essere davvero un gioco da ragazzi.

Facendo un rapido giro in rete possiamo scovare tantissimi negozi specializzati nella valutazione e nella rivendita del nostro usato, primo fra tutti gioiellosicuro.it, di cui possiamo scoprire i prodotti e le sedi di valutazione direttamente da Internet presso il sito ufficiale.

Oggi vogliamo guidarvi con attenzione attraverso tutto il processo di vendita, che è nostro compito affrontare in maniera seria e professionale insieme al negozio, senza compiere errori da principianti che potrebbero costarci parecchio denaro.

Andiamo quindi ad immergerci nella guida alla vendita dei preziosi usati dalla A alla Z!

Come avviene la vendita dei preziosi usati?

Partiamo innanzitutto con il dirvi che anche la vendita dei propri preziosi usati deve seguire delle linee guida dettate dallo Stato, per essere più precisi dalla Banca Centrale d’Italia.

Il compro oro a cui facciamo affidamento, deve essere registrato ed autorizzato allo svolgimento della propria attività, altrimenti si tratta di un esercizio abusivo.

Come verificare se il negozio in questione è regolarmente autorizzato? Per fare ciò basta semplicemente accedere al sito della Banca d’Italia e recarsi nell’apposita sezione dedicata alle imprese registrate.

Scaricando il file in formato pdf avrete la possibilità di controllare se sulla lista vi si trova anche il negozio a cui volete fare affidamento. Qualora così non fosse, anche se si tratta di un caso molto raro, è altamente sconsigliato procedere con l’operazione di compravendita.

Anche noi venditori abbiamo obblighi legali ben precisi, in questo caso quello di identificarci al commerciante tramite i nostri documenti d’identità che devono essere ancora in corso di validità.

Non possono effettuare la vendita di preziosi i cittadini che non hanno compiuto il diciottesimo anno d’età e tutti coloro che non possiedono una completa capacità d’agire.

A cosa serve tutto ciò? Semplicemente a trascrivere la transazione all’interno di un apposito registro che ogni compro oro deve aggiornare e fornire alle forze dell’ordine in caso di controllo. Ovviamente i nostri dati non verranno in alcun modo divulgati a commercianti o aziende esterne.

Scegliere il compro oro perfetto, come fare?

Chiarita la procedura da seguire per vendere i propri gioielli usati, non ci rimane che passare al passo finale, ovvero la scelta del compro oro perfetto. In precedenza abbiamo citato Gioiellosicuro.it, che si rivela essere uno dei migliori all’interno di questo vasto settore.

Per visualizzare la sede più vicina al vostro luogo di residenza, vi sarà sufficiente recarvi sul portale ufficiale tramite Google, e selezionare la voce indicante i punti vendita.

Completata la ricerca, potrete tranquillamente recarvi presso la sede più vicina in base all’orario di apertura. Qualora aveste invece altri dubbi o domande al riguardo, viene in soccorso la sezione dei contatti, che mette a disposizione gratuitamente un modulo di comunicazione.

All’interno del modulo potrete lasciare il messaggio per il venditore, la cui risposta arriverà in breve tempo.

E’ molto importante tenere a mente che solo facendo affidamento ad un compro oro autorizzato sarà possibile ottenere una valutazione veritiera e realistica dei propri gioielli.

Le attività non autorizzate sono solite sfruttare l’inesperienza dei propri clienti per trarre il maggior guadagno possibile.