Come si comprano i Bitcoin su un exchange? Ecco come fare

Oggi sono sempre più persone a chiedersi come si comprano i Bitcoin in modo da partecipare alla crescita (e allo sfruttamento) di questo rivoluzionario asset digitale.

Ci sono diversi modi per raggiungere questo obiettivo, il punto è semplicemente comprendere quale sia quello più consono ai nostri bisogni e alle nostre capacità, senza però ignorare il fattore sicurezza. Quest'ultimo è un aspetto a dir poco fondamentale quando parliamo di ciò che viene spesso chiamato anche col nome di oro digitale.

Cosa sono gli exchange

Bitcoin è la maggior criptovaluta al mondo, nonché quella dal valore più alto, ed è possibile trovarla su qualsiasi exchange presente su internet.

Un exchange altro non è che un borsino digitale il cui compito è quello di compravendere criptovalute. Questi siti sono nati ormai diversi anni fa e sono soggetti particolarmente regolamentati, almeno nel caso di quelli europei e statunitensi. Bisogna però assicurarsi che l'exchange a cui ci stiamo rivolgendo sia in grado di affidarci delle garanzie riguardo alla salvaguardia delle nostre finanze e dei Bitcoin ivi comprati, scambiati e depositati.

A quest'ultimo proposito è importante sottolineare come siano gli exchange stessi fornire un e-wallet, un portafoglio elettronico quindi, senza avere necessariamente bisogno di utilizzarne uno esterno. Gli e-wallet relativi ai principali exchange contemporanei vanno considerati sicuri, ma per chi lo volesse c'è sempre la possibilità di trasferire in seguito i proprio Bitcoin in un e-wallet esterno.

Prima ancora di arrivare a questo punto però, ci sarà bisogno di iscriverci all'exchange che più ci interessa.

Come iscriversi a un exchange

Per cominciare ad acquistare e scambiare bitcoin, avremo bisogno di iscriverci a un sito di Bitcoin exchange. Per farlo dovremo fornire tutta una serie di dati fondamentali in modo da aprire un account sul dominio web, tra cui:

● Nome e cognome

● Email

● Scelta password

● Numero di telefono

● Data di nascita

● Residenza

● Foto fronte-retro di un documento di riconoscimento

A questo proposito va sottolineato che gli ultimi 3 dati sopra indicati si riferiscono alla fase di verifica dell'identità. Questo punto è fondamentale in qualsiasi tipo di exchange riconosciuto e sottostante alle normative dell'Unione Europea.

I documenti preferiti a questo proposito sono la patente di guida, il passaporto o la carta di identità, a cui allegare una foto. Da notare come alcuni exchange provvederanno a fare live una foto tramite la fotocamera del nostro PC o del cellulare, mentre altri ancora verificheranno il tutto tramite una sorta di videochiamata automatica in cui ci verranno chiedi di eseguire date azioni come il muovere la testa o l'aprire e chiudere gli occhi.

Forme di pagamento

Una volta all'interno di una piattaforma exchange, sarà possibile acquistare bitcoin all'interno del mercato tramite il denaro depositato all'interno del servizio. Prendendo ad esempio il maggior exchange contemporaneo, Coinbase, ci basterà andare su IMPOSTAZIONI>METODI DI PAGAMENTO e poi cliccare su "Aggiungi un metodo di pagamento". Al momento, è possibile depositare i soldi sia tramite conto corrente che con carta di credito.

Fatto ciò, non ci resterà che piazzare un ordine selezionando ACQUISTA e cliccando su Bitcoin, il quale dovrebbe essere la criptovaluta di riferimento e quindi preselezionata già al primo clic. Inseriamo quindi la quantità di euro da spendere nell'acquisto di BTC e clicchiamo su ANTEPRIMA ACQUISTO. Accertato quindi che il costo e le commissioni combaciano con le nostre aspettative, possiamo completare l'acquisto.

I migliori exchange del momento

A seguito dell'analisi dei diversi exchange disponibile oggi, abbiamo deciso di concludere questo articolo fornendovi un elenco esaustivo di quelli che ad oggi risultano le piattaforme per scambiare criptovalute, e quindi utili ad acquistare in tutta sicurezza Bitcoin.

Le piattaforme in questione sono:

● Coinbase: exchange storico, offre anche un servizio PRO. Estremamente sicuro.

● Kraken: altro exchange attivo da molto tempo nel settore, non ha mai subito attacchi informatici considerevoli ed è una delle piattaforme più sicure ed economiche per trattare in criptovalute.

● Binance: relativamente recente se comparato agli altri due exchange di questa lista, è perfetto non solo per acquistare BTC, ma anche per fare trade di criptovalute.