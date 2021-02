L’artista biellese Simone Stuto in mostra a Torino

La galleria Riccardo Costantini Contemporary a Torino ospiterà fino al 6 marzo la mostra collettiva dal titolo “O tempora, o mores”. Tra i numerosi artisti italiani e stranieri chiamati ad esporre, ci sarà anche il giovane artista Simone Stuto, che da anni ha fatto del Biellese la sua casa e il suo studio.

"O tempora, o mores (che tempi, che costumi) è un’espressione utilizzata da Cicerone in varie orazioni – Precisa Virginia Fungo curatrice della mostra e autrice del testo critico – in origine, l’affermazione aveva il significato di rimpiangere le virtù passate e deplorare la corruzione imperversante nella propria epoca. Oggi viene usata invece in tono scherzoso o bonariamente polemico nei confronti dell’epoca in cui si vive e delle abitudini correnti. Posizione che si può adottare senza moralismi, interrogandosi sul tempo che ci si trova a vivere".

In questo senso O tempora, o mores tocca differenti tematiche appartenenti alla società contemporanea, aspetti innegabili del nostro tempo, complessi ma in esso presenti. In ogni epoca l’umanità tende a vedere i tempi precedenti come migliori, pensando del proprio “che tempi, che costumi”, è stato così dall’epoca romana e sarà lo stesso in futuro. Ecco perché è importante riflettere su ciò che della nostra società può essere ambiguo e talvolta infastidirci, al fine di conoscerne le varie sfaccettature.

Esiste dunque un insieme di elementi legati alla società contemporanea, connessi a pulsioni e attitudini umane, che vanno dalla sessualità alla violenza, al potere e che sfociano in comportamenti che caratterizzano la società stessa e le relazioni umane. Relazioni interpersonali come nel caso della famiglia e dei rapporti sessuali oppure relazioni con res del mondo, dall’ambiente agli animali, fino a un senso di inquietudine talvolta sotteso e latente al mondo stesso. Dinamiche relazionali e ruoli che spesso, in una visione distorta della libertà propria e altrui legata anche al ruolo sempre crescente di internet e dei suoi meccanismi, si tramutano in manifestazioni di potere.