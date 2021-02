Si taglia ad una gamba con la motosega. Trasportato in elisoccorso a Novara

Incidente oggi pomeriggio a Sordevolo in via Bona. Un uomo di 49 anni, residente in loco mentre stava procedendo a sezionare una pianta con la motosega, per cause in corso di accertamento da parte dello Spresal, si è ferito ad una gamba.

Immediatamente soccorso, l'uomo è stato elitrasportato all'ospedale di Novara in codice giallo. Non è in pericolo di vita ma probabilmente potrebbe essere sottoposto ad intervento chirurgico. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Occhieppo Superiore.