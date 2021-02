Sono in corso di accertamento le cause dello scontro tra una Renault Clio e una Fiat Punto. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 143 all'incrocio con la strada della Mandria a Cavaglià, alle 16 di oggi 17 febbraio.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle auto e del tratto stradale, la Polizia stradale per i rilievi e la viabilità e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti all'ospedale di Ponderano.