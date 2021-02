Possesso di droga per uso personale: a Pettinengo doppio intervento dei Carabinieri

In poco più di 24 ore i Carabinieri della Stazione di Bioglio hanno segnalato due persone alla Prefettura, entrambe sorprese con un grammo di stupefacente. Nel primo caso, nel pomeriggio di lunedì, la marijuana è stata rinvenuta addosso ad un 50enne del posto, noto consumatore, controllato per strada con un grammo di droga in tasca.

La successiva perquisizione condotta presso l’abitazione di residenza ha dato esito negativo. Il secondo intervento è avvenuto la scorsa notte, quando i militari, richiamati dalla musica ad alto volume proveniente da un’abitazione alla periferia del paese, hanno sorpreso alcuni ragazzi intenti a festeggiare all’interno della proprietà.

Nel corso del controllo, una di essi, un’ospite 25enne del torinese, ha consegnato spontaneamente un grammo di hashish. La droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo.