Forze dell'ordine allertate per un furto a Salussola. Si tratta di una seconda casa di proprietà di un 65enne del posto, nella quale, proprio l'uomo, era stato circa una settimana fa.

I ladri hanno scassinato la porta d'ingresso in legno per poi mettere tutto l'interno a soqquadro. Al momento non si conoscono i dettagli del furto ma da un primo inventario sembrerebbe che non sia stato asportato nulla.