Biella, in crescita il consumo di marijuana ‘leggera’

I primi mesi del 2021 hanno fatto registrare già diversi interventi da parte delle Forze dell’Ordine contro cittadini del biellese che coltivavano e spacciavano droghe leggere.

Nel complesso, non si tratta di dati allarmanti né di reati particolarmente gravi ma di certo mostrano una tendenza sempre più diffusa a ‘rifugiarsi’ in sostanze alteranti per allentare la pressione in assenza di valvole di sfogo di altro genere. Una necessità di questo tipo viene certamente acuita dal momento storico, in cui la vita sociale ha subito forti limitazioni per via delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria. Da questo punto di vista, Biella e provincia non fanno eccezione; di contro, chi ricerca un po’ di relax contro lo stress e la tensione e, al contempo, non vuole infrangere la legge si rivolge sempre più spesso a canali di vendita e prodotti legali.

Marijuana light, Biella al di sopra della media nazionale

Stando ai dati pubblicati recentemente dai media, nella provincia di Biella il consumo di marijuana ‘leggera’, ossia priva del principio THC, a febbraio è cresciuto del 230% rispetto al mese precedente. Si tratta di una percentuale sensibilmente superiore alla media nazionale (che pure fa registrare un incremento considerevole pari al 200%). Solo la provincia di Torino (+240%) ha fatto registrare un incremento maggiore.

In aggiunta, per quanto riguarda i canali di acquisto, la marijuana legale sembra mostrare un trend analogo ad altri settori merceologici, certamente più convenzionali; sempre più utenti, infatti, preferiscono effettuare i propri acquisti online, rivolgendosi ad e-commerce specializzati e regolarmente autorizzati. In tal modo è possibile non solo acquistare comodamente da casa e beneficiare della consegna a domicilio ma anche consultare le accurate schede prodotto, come ad esempio quelle dedicate alla marijuana legale in vendita su prodotti-cannabis.it .

La predilezione per lo shopping digitale va ricondotta anche alla sistematica applicazione del sistema delle ‘zone’ colorate implementato dal governo per limitare la circolazione del Covid-19. Inoltre, acquistando online è possibile tutelare maggiormente la propria privacy ed evitare occasioni di contatto diretto con estranei. È bene, ad ogni modo, verificare con attenzione le caratteristiche del prodotto che si intende acquistare, magari consultando anche il proprio medico curante.

Cos’è la cannabis legale

La marijana ‘leggera’, detta anche cannabis o canapa legale, è un prodotto molto diverso da quello che circola attraverso canali di produzione e distribuzione non legalizzati. La differenza sostanziale è che non si tratta di un prodotto dalle proprietà psicoattive, in quanto privo (del tutto o quasi: il limite massimo consentito è pari allo 0.2%) del THC, il principio che rende la cosiddetta ‘erba’ una sostanza psicotropa. La cannabis legalizzata, invece, può essere consumata a scopo ricreativo, senza provocare alterazioni nel consumatore, in quanto non sortisce alcun effetto psicotropo ma funge principalmente da rilassante. Le sostanze di questo tipo possono essere impiegate anche come ansiolitici e antistress; non sono però escluse reazioni di altro tipo, dovute principalmente alla fisiologia del singolo consumatore.

Dal punto di vista normativa, invece, i vari riferimenti non regolamentano a pieno ogni aspetto della coltivazione e del consumo; la legge 242 del 2016 consente la produzione di cannabis sativa e di tutte le varietà “ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole” per diversi scopi, compresa la produzione di “alimenti e cosmetici” e “semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti”. A rendere complessa l’interpretazione della norma è la totale mancanza di riferimenti alle infiorescenze ed ai prodotti derivati destinati a specifiche modalità di consumo.