Viverone, nuovo servizio per i cittadini: bidoni lucchettabili per le seconde case

Novità importante per i cittadini di Viverone circa lo smaltimento dei rifiuti.

A comunicarlo lo stesso sindaco Renzo Carisio sui canali social del Comune: “Il Cosrab aveva emesso un bando per la concessione di contributi economici ai Comuni turistici del territorio biellese a seguito di presentazione di un progetto di potenziamento dei servizi di raccolta rifiuti nel periodo estivo. Il Comune ha partecipato al bando con un progetto di raccolta rifiuti a favore delle seconde case. Il progetto intende creare un centro di raccolta dedicato a questi utilizzatori con l’installazione di bidoni lucchettabili per carta, plastica, indifferenziato ed umido per evitare inopportuni abbandoni dei rifiuti”.

I bidoni, in questione, saranno posti a margine dell’area mercatale del Moncanino: una zona sottoposta al controllo delle telecamere. “Permetteranno agli utenti in questione di accedere al deposito dei rifiuti quando lasciano le abitazioni specialmente il fine settimana – sottolinea Carisio - Ad installazione effettuata i titolari di seconde case saranno avvisati per il prelievo delle relative chiavi”.