Vigliano, il sindaco Vazzoler chiarisce: “Con la Tarip nulla cambia per il cittadino”

Riceviamo e pubblichiamo:

“L’impegno di questa amministrazione per un’efficace raccolta rifiuti ed una corretta applicazione dei costi è massima e tale continuerà ad essere. Altrettanto fermo e valido è il principio secondo cui chi differenzia meglio i rifiuti deve poter fruire di oneri minori. La complessa questione societaria che riguarda la SEAB ha imposto ad alcune amministrazioni, fra cui la nostra, delle scelte importanti. Cosa cambierà per il cittadino-utente? Nulla! La raccolta rifiuti sarà effettuata esattamente come adesso: quindi, bidoni singoli dotati di transponder, da esporre solo quando pieni. Per i bidoni condominiali, non appena possibile, inserimento delle calotte che possano calcolare il volume dei rifiuti da conferire. Ad ogni nucleo familiare è stata e sarà addebitata una quota fissa, in rapporto al numero dei componenti ed una parte variabile, determinata dal numero degli svuotamenti.

Come abbiamo appena illustrato anche nell’ecocalendario comunale, lavoriamo tutti insieme, amministrazione e cittadini, in un’ottica di minori sprechi di risorse, di riduzione dei rifiuti indifferenziati, di ottimizzazione della raccolta differenziata. Se ad emettere l’avviso di pagamento sarà il Comune o la SEAB, quale differenza può fare per il cittadino, quando il calcolo degli oneri è effettuato esattamente nello stesso modo? Vogliamo essere chiari, così come è stato chiarissimo il dott. Rossetto che, lo scorso martedì 9 febbraio, nella nostra sala consiliare, ha spiegato a tutti il nodo della questione.

Il passaggio alla Tarip tributo (che non sarà più Tarip corrispettivo) è una pura questione amministrativa, legata alla presa d’atto che SEAB debba occuparsi della materiale raccolta ma non della bollettazione e degli incassi, che quindi rientrano in capo al Comune”.