Varianti e vaccini, il punto del dottor Paris: “Questo è il momento più importante nella lotta al Covid” VIDEO

“È notizia di questi giorni che la stagione sciistica è stata rinviata al prossimo 5 marzo. Nel leggere le motivazioni preoccupano le varianti. Ma cosa sono?”. A far luce su questo tema di stretta attualità il medico di base Domenico Paris, nella nuova puntata della rubrica settimanale curata da Newsbiella.

“Il virus, come essere vivente, ha la capacità per difendersi dalla sua estinzione attraverso una mutazione del suo genoma – spiega Paris – Praticamente cambia la proteina, così che il nostro sistema immunitario non riesca a riconoscerla e, quindi, a difendersi”. Al momento sono tre le varianti scoperte finora e prendono il nome dalla zona dove sono state scoperte. “Quella inglese, rilevata nel settembre 2020, presenta una maggior trasmissibilità e sembra che abbia un'elevata patogenicità – sottolinea il medico biellese – A ottobre 2020 è stato il turno di quella sudafricana e, a gennaio 2021, è seguita la variante brasiliana, ad oggi riscontrata in alcune zone d'Italia”.

Ma come si fa a capire se si è in presenza di una variante o meno? “La sintomatologia è la stessa del coronavirus classico – afferma Paris – e occorre svolgere specifici procedimenti per verificarne l'esistenza”. E sull'efficacia dei vaccini di fronte alle varianti, Paris analizza: “Per quella inglese non c'è alcun tipo di problema. I vaccini attuali coprono questa variante; per le altre due, invece, si stanno facendo studi ulteriori per capire se il vaccino è utile o meno”.

In attesa di nuovi sviluppi su questo fronte, permangono le stesse disposizioni, già adottate per la forma classica del coronavirus: “Distanziamento, uso della mascherina e igienizzazione delle mani – conclude - E smentisco che le varianti colpiscono più i bambini: tutte le fasce possono essere soggette alle varianti. Per cui facciamo attenzione. Questo è il momento più importante nella lotta al coronavirus”.

