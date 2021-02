Ronco Biellese - Andrea Fregonese: "Lascio la maggioranza"

"In queste ultime settimane sono state effettuate scelte e dichiarazioni che purtroppo non condivido, tanto nel contenuto quanto nella ratio alle loro spalle, e che si sommano a scelte -che già avevano portato alle mie dimissioni da Assessore- differenti rispetto al mio concetto di etica e moralità politica.

In un anno in cui la crisi pandemica ha cancellato qualsiasi tipo di evento, e la successiva crisi economica ha ridotto all’osso ogni tipo di sponsorizzazione privata, il ruolo del pubblico nel sostegno alle associazioni doveva, deve, essere rafforzato anziché ridotto. È un impegno che a più livelli, tutti gli Enti (compresi altri Comuni biellesi) hanno saputo assumersi con stanziamenti straordinari senza per questo infrangere le leggi, mentre a Ronco il massimo che si è riusciti a produrre è stato un asettico comunicato, privo di ogni assunzione di responsabilità politica, accompagnato da dichiarazioni come “ci dispiace, troveremo altri” o “il Comune ha fatto il suo, se mancano i soldi le associazioni li trovino da altre fonti”, continuando così nell’errore di pensare alle associazioni come se fossero delle aziende in grado di autofinanziarsi dalla sera alla mattina.

I contributi -che non sono regali come ama invece sostenere chi ha iniziato ad impegnarsi a Ronco solo dopo le elezioni- che vengono erogati alle associazioni hanno un ritorno all’interno del nostro paese che è di gran lunga maggiore dello stanziamento stesso: in termini di socialità, di cultura, di salute, di aggregazione, di mantenimento delle tradizioni.

Pensare che questi possano essere vincolati ad attività imposte dal Comune senza alcuno spirito collaborativo e che nulla hanno a che vedere con le finalità statutarie delle associazioni stesse, dimostra che chi ha compiuto determinate scelte ignorava completamente -e forse ignora tuttora- i limiti tecnici, burocratici e di risorse umane e finanziarie che qualsiasi associazione si trova quotidianamente a vivere in Italia. Il volontariato è un patrimonio immenso e, anzichè essere ostacolato con “ripicche” e antipatie personali, andrebbe ringraziato e sostenuto rimarcandone il valore che esso rappresenta.

Perso quello, infatti, la comunità pian piano si spegne. Credere nello sport, poi, è l’opposto del rinfacciare gli investimenti compiuti -che sono invece un preciso dovere di qualsiasi Amministrazione Pubblica e che restano a beneficio dell’intera comunità- o del rinfacciare i contributi, omettendo che gli stessi sono stati funzionali alla manutenzione e valorizzazione di una parte di paese. La mia idea di gestire lo sport e i rapporti con le Associazioni sono totalmente differenti da quelli che ho visto in questi mesi (e dai ragionamenti surreali che ho sentito fare) e gli eventi organizzati nella scorsa legislatura lo testimoniano.

Tutto ciò ha quindi fatto venir meno la fiducia politica nel Gruppo di cui ero parte e che ho pertanto deciso di lasciare nonostante al loro interno rimangano amici e persone che stimo, e che privatamente hanno condiviso alcuni dei dubbi e delle posizioni qui espresse.

Resterò in Consiglio Comunale, in modo autonomo e senza essere parte di alcun gruppo -così come previsto dai vari regolamenti- ma con il pieno diritto di presentare mozioni e interrogazioni senza che la loro presentazione venga definita “allucinante” o “inconcepibile” come invece avvenuto con l’intitolazione di un’area in memoria delle vittime del COVID". Queste le parole di Andrea Fregonese ex assessore a Ronco Biellese.