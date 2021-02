Ad un mese da tragedia, compagni di Emanuele Rinaldi lanciano raccolta fondi per evento in suo nome

Ad un mese esatto dalla tragica scomparsa di Emanuele Rinaldi, il 15enne rimasto vittima di uno spaventoso incidente stradale che non gli ha lasciato scampo (leggi qui), i suoi compagni di classe della 2A Liceo Sportivo hanno organizzato una raccolta fondi per realizzare un evento sportivo in sua memoria non appena la situazione generale lo consentirà. L'obiettivo? Raccogliere sulla piattaforma Gofundme la cifra di 20mila euro.

Questo il messaggio condiviso dai suoi compagni, corredato da un video struggente, ricco di immagini e brevi fotogrammi: “Ema ha 15 anni, è un bel ragazzo, intelligente, alle volte pauroso ma brillante, con idee e obiettivi...insomma sa quel che vuole. La sua voglia di vivere lo porta ad esplorare il mondo, a condividere esperienze con gli amici, a giocare a calcio in un gruppo dove la sua presenza è importante. Ha una famiglia che lo adora. Ema il 17 gennaio 2021 vola in cielo, mette le ali e in un istante si trasforma in un angelo. Ema ora non è più spensierato ma è saggio, non è più pauroso ma coraggioso e infonde tanta forza alla sua famiglia... Ema però ci manca! Sappiamo che è presente in tutti noi, sa che gli vogliamo bene e che non lo dimenticheremo mai perché continueremo a sentirlo al nostro fianco. I compagni di classe della IIA Liceo Sportivo vogliono ricordarlo con un'iniziativa che lo possa rappresentare al meglio e che a lui piacerà sicuramente, vogliamo ricordarlo con un evento sportivo che lui ci aiuterà ad organizzare, vogliamo la sua presenza in campo, vogliamo urlare il suo nome, insomma vogliamo sentire che lui è con noi... per sempre! Vorremmo organizzare l'evento in tarda primavera, compatibilmente con le disposizioni governative ed in ottemperanza ai protocolli stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico”.

La tragica scomparsa del giovane ha colpito profondamente i cuori dei biellesi che, in queste settimane, hanno continuato a rendergli omaggio con gesti concreti, specialmente nel luogo dove ha perso la vita: lumini, pensieri, fotografie, fiori e massaggi di vicinanza alla famiglia piegata dal dolore per la perdita di un figlio. Segni tangibili che dimostrano una grande sensibilità di tutta la comunità biellese.