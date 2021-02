Argento per la Ginnastica La Marmora-Bonprix con Elena Saccomano

I tre settori agonistici della Ginnastica La Marmora-Bonprix sono in fermento perché dopo che il settore maschile la scorsa settimana ha portato a casa con quattro ginnasti ben tre medaglie, ieri a Torino è stata la volta dell’Artistica Femminile con la prima prova del Campionato Regionale Silver Eccellenza della categoria Senior.

La La Marmora ha presentato in gara Elena Saccomano che desiderava partecipare a questa competizione, la prima dell’annata, per mettere a punto gli esercizi per il Campionato nazionale di Serie B che si svolgerà a partire dal 5 marzo. Il risultato, una meritatissima medaglia d’argento, ha soddisfatto sia lei che la sua tecnica Marta Beraldo.

Anche per Marta è stata la prima gara del 2021 ma già domenica prossima accompagnerà in gara a Pianezza le sue giovanissime ginnaste per la prima prova del Campionato Individuale Gold Allieve. Sabato prossimo sarà la volta anche dei ginnasti Junior e Senior del settore Maschile che gareggeranno nella prima prova Interregionale del Campionato di Serie C a Fermo.