Pella: “Congratulazioni e buon lavoro a Tajani e Ronzulli”

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni ad Antonio Tajani nominato coordinatore nazionale di Forza Italia, così come alla Sen. Licia Ronzulli nominata a responsabile per i rapporti con gli alleati. Sono certo che entrambi sapranno svolgere questo compito, affidato loro da Silvio Berlusconi, al meglio, grazie all'esperienza maturata a tutti i livelli di governo, anche europeo, alle competenze e alla determinazione che da sempre li contraddistinguono, doti maturate in un percorso costante di lealtà e fedeltà nei confronti del Presidente”. Così ha commentato il deputato Roberto Pella, in una nota stampa.

“L'alleanza di centro-destra, in quanto tale, é stata fondata dal Presidente e coltivata da sempre da Forza Italia: la Sen. Ronzulli, grazie ai già ottimi rapporti con gli Alleati, onorerà perfettamente l'impegno affidato e sarà in grado di fare la giusta sintesi nel rispetto delle singole identità ma con un orizzonte condiviso – spiega - Lo stesso che ci porterà, uniti, a candidarci nelle cinque città metropolitane e nei quasi mille comuni che nel 2021 andranno a elezioni. Al Vicepresidente Tajani, tra i fondatori del nostro partito, come me dal 1993 in Forza Italia, e stimato punto di riferimento del PPE a Bruxelles, anche il compito di coordinare le attività e il contributo di Forza Italia al Governo Draghi, nel solco del Piano presentato durante le consultazioni e, naturalmente, dei valori distintivi di Forza Italia”.