La Provincia di Biella chiude anticipatamente il piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Una lettera indirizzata ai Consiglieri e Colleghi, da parte del vicepresidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella annuncia il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La lettera. "Desidero scrivervi queste poche righe per condividere questo importante momento per la Provincia di Biella, che ha finalmente concluso, con anticipo rispetto ai tempi previsti, l'iter del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Alcuni giorni fa si è tenuta l’adunanza del Collegio della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, il cui ordine del giorno prevedeva l’esame del piano di pluriennale della Nostra Provincia. riequilibrio finanziario con delibera n. 32/2021/PRSP la Corte dei Conti ha approvato la completa attuazione del piano e il raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio.

Come tutti noi sappiamo, abbiamo passato 6 anni difficili. Ancor prima di essere eletto Presidente della Provincia di Biella mi recai a Roma, a capo di una cordata di Sindaci, per far presente la grave situazione in cui versava la Provincia e le difficoltà che ne derivavano per il territorio. Ricordiamo tutti i problemi enormi che il territorio ha dovuto affrontare: non era possibile garantire lo sgombero neve, la manutenzione strade era pressoché azzerata, solo con difficoltà si è riusciti ad assicurare il riscaldamento delle scuole. Sono momenti che tutti noi abbiamo vissuto, sia da Amministratori sia da cittadini, momenti che non dimenticheremo facilmente.

Ricordo ancora oggi il momento in cui, divenuto Presidente della Provincia di Biella, mi sottoposero la situazione economico finanziaria dell'Ente. Ricordo il primo impatto, il primo momento di sconforto e il momento in cui poi mi imposi di ragionare con calma per intraprendere una strada che potesse portare a uscire dalla crisi.

Nel momento in cui accettai la sfida di candidarmi, mi ero ripromesso di fare tutto il possibile per consentire alle nuove generazioni di vivere in un territorio che garantisse i servizi necessari e per farlo potevo solo puntare a mettere in campo ogni risorsa possibile con l’obiettivo di contribuire fattivamente a risollevare il territorio biellese in difficoltà.

Da quel momento sono trascorsi anni, segnati da innumerevoli riunioni, dal lavoro e dalla collaborazione di tante persone che si sono dedicate con impegno alla ricerca di soluzioni e all'attuazione delle misure necessarie per poter assicurare il riequilibrio finanziario della Provincia di Biella e far sì che la Provincia tornasse a ricoprire il suo ruolo sul territorio e a garantire i servizi ai cittadini. In questi anni abbiamo attuato una gran quantità di interventi finanziari per mantenere sotto controllo le finanze dell’Ente, che si trovava con un disavanzo di oltre 10 milioni di euro. Nel 2018 è stato approvato il piano di riequilibrio pluriennale, piano che si chiude oggi, in anticipo di anni rispetto al previsto.

Finalmente possiamo lasciarci alle spalle il passato e tornare a programmare investimenti e il futuro di questo territorio, per cui tutti noi abbiamo profuso sforzi ed energie. Oggi possiamo orgogliosamente dire che siamo riusciti, tutti insieme, nella reciproca collaborazione tra Provincia e Comuni, a raggiungere questo importante risultato, che alcuni anni fa sembrava un sogno impossibile, senza creare disagi a soggetti terzi.

Concludo ringraziando ognuno di voi, in particolar modo i Consiglieri Provinciali dei mandati di questi anni, che hanno sempre saputo collaborare attivamente, accantonando, quasi sempre, le logiche di partito, mettendo il bene dell’Ente e del territorio in primo piano. E ringrazio tutti Voi colleghi Sindaci, che avete sempre collaborato e supportato la Provincia, anche nei momenti di più grande difficoltà. Oggi è un punto conclusivo di un percorso arduo e difficile, ma è anche un punto di partenza per progettare il futuro del nostro territorio, futuro che disegneremo insieme, nello spirito di collaborazione che si è sempre più rafforzato in questi anni".