Cossato, minoranze lasciano aula durante consiglio: “Presi in giro”. Moggio: “Non credono nelle proprie idee”

“Inutile portare avanti la discussione, ci ritiriamo e vi lasciamo al vostro brodo”. Con queste parole, le minoranze hanno abbandonato ieri sera la seduta del consiglio comunale di Cossato, al culmine della discussione sulle due mozioni che proponevano il ritorno a Tari o la permanenza a Tarip, esposte dalle forze politiche presenti in aula (leggi qui). Qualche ora prima si era tenuta l’audizione del presidente di Seab Luca Rossetto, nel corso della quale si è delineata in maniera chiara la situazione vigente dell’azienda, i risultati fin qui ottenuti e gli scenari futuri.

A scatenare le discussioni sono state le richieste di Pd, Italia Viva e “Revello per Cossato” di invertire gli ordini del giorno, con la presentazione iniziale della mozione delle minoranze e, a seguire, quella della “Lista Civica Moggio Sindaco”, o di discuterne contestualmente in aula. “Entrambe sono state respinte – commentano amaramente i consiglieri – Si era già deciso ancor prima di entrare in consiglio. È mancato il confronto democratico”.

Così, dopo i saluti di rito, le forze di minoranze (Marco Barbierato, Alessandro Cavalotti, Roberto Galtarossa e Stefano Revello) si sono alzate e hanno lasciato l’aula, tra l’incredulità e lo stupore generale dei membri della maggioranza. Una “secessione dell’Aventino” che non ha interrotto i lavori dell’assemblea, con la presentazione della mozione da parte della consigliera Barbara Imperadori avente ad oggetto il mantenimento della tariffa puntuale. Nella discussione che ne è seguita, ha preso la parola il sindaco Enrico Moggio: “Sono stupito dall’atteggiamento delle minoranze. Evidentemente non credono nelle proprie idee e non le hanno difese convintamente in consiglio. Forse, non erano convinti fino in fondo. Sono dispiaciuto per ciò che è accaduto: qui, ci si confronta per le proprie idee”.

E sul no a Tari Moggio ha sottolineato: “Pieno sostegno alla Tarip. Non possiamo privare Cossato di questo strumento che ci ha permesso di ottenere risultati eccezionali in termini di raccolta differenziata, con una percentuale di circa l’85 per cento. Credo che sia un’esperienza che debba continuare”. Il sì alla mozione è stato unanime e ha visto favorevole anche Giovanni Zarrillo, l’unico consigliere di minoranza rimasto in aula, che ha candidamente confidato: “Mi sono sentito in imbarazzo per quanto accaduto. Credo che sarebbe stato meglio confrontarsi in aula su simili tematiche”.

Nel frattempo, mentre era in atto la discussione, i consiglieri fuoriusciti si sono radunati all’esterno di Villa Berlanghino esprimendo, in diretta Facebook, tutte le loro perplessità: “Durante il consiglio, il presidente Rossetto ha esposto il piano di salvataggio dell'azienda, che presenta delle condizioni: passaggio a Tari dei comuni che attualmente utilizzano la Tarip e aumento di capitale. A quanto pare il comune di Cossato è interessato soltanto all'aumento di capitale ed è ostinato nel rimanere a Tarip, come si è visto nella presentazione della mozione in consiglio. Abbiamo quindi reputato che la discussione fosse inutile e il consiglio si è trasformato in una riunione di maggioranza a tutti gli effetti. Ci siamo alzati perché stufi di perdere tempo e di sentirci presi in giro. Speriamo che venga discussa in un successivo consiglio la mozione per la salvaguardia delle famiglie che non hanno potuto pagare la tariffa per motivi economici. Adesso decideranno di mantenere la Tarip: speriamo che questa scelta non comprometta il futuro di Seab e che questa nostra decisione porti a miti consigli la maggioranza”.