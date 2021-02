Cappottomio, il servizio di riqualificazione energetica di Eni gas e luce

Cappottomio è il servizio di Eni gas e luce per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici. Attraverso un'attenta analisi comparata e studiata nel dettaglio su quelle che sono le tue esigenze e la singola realtà del tuo condominio, avrai la possibilità di valutare insieme agli esperti di Eni gas e luce la soluzione migliore per ridurre i consumi, aumentare l'efficienza energetica e termica di ogni edificio e riqualificare da un punto di vista antisismico la tua casa. Gli interventi che Eni gas e luce propone nell'ambito del servizio CappottoMio ti consentiranno di ridurre drasticamente gli sprechi energetici ed economici e di utilizzare la tua energia in maniera più efficiente e costruttiva. Il cappotto termico rientra nelle misure di agevolazione fiscale previste con il Superbonus 110. Potrai infatti usufruire delle detrazioni fiscali previste con il nuovo Decreto Rilancio di luglio 2020 e arrivare a ottenere così incentivi per il cappotto termico del tuo condominio fino al 110% rispetto a quanto speso. Le modalità di adempimento del vantaggio economico che il servizio di Eni gas e luce per la riqualificazione energetica ti consente di scegliere vanno dalla cessione del credito allo sconto diretto in fattura. Scopriamo insieme in cosa consiste questo innovativo servizio chiamato Cappottomio, e quali detrazioni prevede il cappotto termico.

Che cos'è il cappotto termico proposto da Eni gas e luce

Isolamento a cappotto o più semplicemente cappotto termico è l'insieme di termini impiegati per indicare gli strati isolanti che vengono applicati sulla porzione esterna e anche interna di un edificio. L'obbiettivo di questo tipo di interventi è quello di migliorare e aumentare l'isolamento termico, sismico e acustico del tuo condominio. In termini pratici, l'applicazione da parte di Eni gas e luce del cappotto termico ti garantirà un consistente risparmio energetico e una riduzione del consumo di energia. Tutto ciò si traduce in risparmio economico ed energetico. La coibentazione delle pareti di casa tua non sarà assolutamente invasiva e verrà studiata attentamente dagli esperti Eni gas e luce al tuo servizio. A seconda delle necessità specifiche legate al tuo condominio e posizione del tuo condominio potrebbe rendersi necessaria anche la sostituzione di infissi e serramenti, che verranno cambiati con prodotti appositi dall'elevato valore isolante.

Le possibilità di intervento e riqualificazione offerte da Eni gas e luce

Le soluzione che gli esperti di Eni gas e luce mettono a disposizione per una maggiore efficienza energetica del tuo edificio sono molteplici ed adattabili alle specifiche esigenze .

Ecco le aree di interesse degli interventi di riqualifica energetica:

- Cappotto termico: Consiste in una serie di strati isolanti applicati esternamente o internamente agli edifici in modo tale da garantirne l’isolamento.

-Adeguamento delle centrali termiche condominiali: a seconda delle condizioni del tuo edificio si potrà ricorrere anche a sistemazione delle centrali termiche, o sostituzioni delle caldaie, con nuovi strumenti energetici provvisti di termoregolazione e adattati alle nuove norme statali.

- Consolidamenti antisismici: soprattutto nelle molte regioni italiane dove il rischio sismico è elevato e va costantemente tenuto sotto controllo, Eni gas e luce offre la possibilità di garantire ai tuoi edifici una riqualificazione antisismica.

I vantaggi garantiti da CappottoMio

CappottoMio è di fatto la soluzione ideale per utilizzare meno energia a casa tua, conservarla e quindi risparmiare. E' questo il grande vantaggio che Eni gas e luce offre a chi sceglie la riqualificazione del proprio condominio attraverso questo servizio. Grazie ad un intervento mirato e valutato dai tecnici esperti di Eni gas e luce, potrai cominciare a ridurre i consumi energetici, ed evitare da subito inutili sprechi. Oltre il 40% del consumo energetico annuale in Italia infatti è legato alla condizione abitativa in termini di riscaldamento, cucina, energia elettrica e consumi dell'acqua casalinga. Proprio il riscaldamento degli ambienti di casa è il fattore che incide in modo più determinante sull'inquinamento atmosferico, oltre che chiaramente sui costi economici che gravano sulle tue bollette. Circa il 30% dei gas inquinanti che si riversano nell'atmosfera proviene dai consumi per riscaldare gli ambienti domestici. [GV1] I vantaggi di cui potrai godere non sono solamente la maggiore sicurezza e il risparmio energetico, ma avrai anche un immediato riscontro in termini di risparmio economico sulle spese di riscaldamento. Superbonus 110% e detrazione fiscale.

Con Eni gas e luce e l'opzione CappottoMio potrai godere delle agevolazioni fiscali previste dall'ultimo Decreto Rilancio. In particolare il Superbonus e la relativa detrazione fino al 110% è prevista per alcune specifiche categorie di spesa:

· interventi di efficientamento energetico (Ecobonus)

· riduzione del rischio sismico (Sismabonus)

· installazione di impianti fotovoltaici

· installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Eni gas e luce saprà accompagnarti nelle procedure e nelle richieste per beneficiare delle detrazioni previste. Cappotto mio offre un controllo di tutte le fasi del processo e un supporto gestionale di tutta la documentazione prevista. Inoltre, Eni gas e luce fornisce la garanzia sul lavoro eseguito per tutti gli attori coinvolti.

Se scegli CappottoMio, avrai la possibilità di ottenere uno sconto diretto in fattura oppure di cedere il tuo credito al partner di Eni gas e luce, senza dover aspettare per ottenere i benefici fiscali. rateizzata.

Per quanto riguarda più specificatamente il Superbonus del 110% questo è applicabile in alcuni casi:

- per l'installazione del cappotto termico condominio a patto di una crescita del tuo edificio di almeno due classi energetiche

- per la completa sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento particolarmente inquinanti e datati. Anche per questo intervento è necessaria una miglioria in termini di classi energetiche

- per interventi di consolidamento antisismico nelle zone indicate con priorità sismica sul territorio nazionale

- per operazioni di realizzazione di impianti fotovoltaici necessariamente abbinati ad uno degli interventi detti sopra

- per sostituzioni, manutenzioni o nuove installazioni di colonnine ed infrastrutture di ricarica per auto elettriche, purché associati ai precedenti interventi previsti dal programma CappottoMio.

Cosa fare se non hai diritto al Superbonus

Qualora non dovessi rientrare nelle disposizioni che ti garantiscono gli incentivi statali del Superbonus fiscale del 110% sarà Eni gas e luce a proporti soluzioni alternative costruite sulle tue esigenze. Come per gli ecobonus previsti dal Decreto anche in questi casi ti verrà garantita la cessione del credito per il cappotto termico, così da ottenere in modo immediato i benefici di cui hai diritto. Rivolgendoti ad Eni gas e luce verrai prontamente ricontattato per organizzare un sopralluogo con i tecnici specializzati e avrai modo di presentare tutte le tue richieste. Sarà Eni gas e luce con la collaborazione di società partner specializzate e con l'appoggio dell'impresa costruttrice prescelta, a suggerire gli interventi, la documentazione necessaria e l'intera procedura burocratica ai tuoi condomini, durante l’assemblea condominiale. L'intera fase di lavorazione delle ditte esecutrici sarà costantemente monitorata da esperti di Eni gas e luce.