Saranno da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 9 di oggi, 16 febbraio, lungo via Colombo, a Santhià. I tre occupanti dei mezzi coinvolti sono stati trasportati all'ospedale di Vercelli per le cure del caso dai sanitari del 118.

Sul posto, oltre alla Polizia locale, anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e dell'area.