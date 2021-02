Attimi di preoccupazione per un incendio scoppiato all'interno di un'abitazione di Divignano.

Sul posto si sono portate, oltre a Carabinieri e sanitari del 118, anche le squadre dei Vigili del Fuoco che, con il supporto della botte, hanno provveduto a circondare le fiamme evitando così che le stesse si propagassero nelle case confinanti.

Il rogo ha interessato la mansarda dell'abitazione e recato pochi danni alle case vicine. Le cause sono in via di accertamento.