Malumori tra i volontari della Protezione Civile di Biella, Corradino azzera le cariche del gruppo

Cariche di coordinatori revocate, nessun capo squadra né vice, un solo commissario “ad interim”. Si presenta così il nuovo e momentaneo assetto del coordinamento dei volontari della Protezione Civile comunale di Biella, frutto dell’ordinanza emessa dal sindaco Claudio Corradino nei giorni scorsi. Le prime problematiche gestionali sono emerse già durante l’assemblea del 4 gennaio, a pochi giorni dal congedo dello storico responsabile Maurizio Lometti, che a fine anno è andato in pensione.

Durante la riunione di Coordinamento del 9 febbraio, poi, è emersa l’impossibilità da parte dei due coordinatori Fabio Lesca e Maurizio Faccarello di “garantire il loro ruolo con efficienza e imparzialità, con un rapporto di leale collaborazione reciproca e nei confronti del servizio”, come si legge nell’ordinanza firmata dal primo cittadino. Per questi motivi Corradino ha ritenuto opportuno revocare immediatamente le cariche di coordinatori e quelle di caposquadra e vice caposquadra del gruppo dei volontari, nominando coordinatore “ad interim” il dipendente comunale Marco Pichetto.

“La Protezione Civile ha sempre funzionato egregiamente e continuerà a funzionare bene” spiega il primo cittadino di Biella Claudio Corradino. “Tutto è partito da qualche incomprensione e malcontento da parte dei volontari. Con il pensionamento di Lometti c’è stata una svolta epocale, ma questo cambiamento non è stato così traumatico: l’attuale responsabile Valeria Magnani è all’altezza del suo ruolo, ha esperienza ed è stata formata proprio dal suo predecessore, perciò sotto questo punto di vista siamo ampiamente soddisfatti. Nei prossimi giorni farò una riunione con i volontari e a breve si riandrà al voto”.

Una situazione che non è passata inosservata alla minoranza: nella giornata di ieri i consiglieri d'opposizione del PD hanno depositato un’interrogazione per chiedere al sindaco quali sono stati i fatti così gravi che hanno determinato l’ordinanza, quali saranno le nuove figure preposte alla gestione del servizio e le nuove linee di indirizzo dell’amministrazione comunale e se sta agendo in stretta collaborazione con gli altri sindaci.

Intanto, in attesa dei prossimi passi, il sindaco rassicura: “Il nostro primo interesse è servire la città. Non ci sarà nessuna interruzione del servizio né disagi su attività ed interventi, così come non ci sarà lo scioglimento del gruppo comunale per essere inseriti nel Coordinamento Provinciale di Protezione Civile. La mia decisione non voleva essere una punizione, ma una riorganizzazione. Siamo la Protezione Civile comunale di Biella e tali resteremo”.