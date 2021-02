Furto in una casa nel comune di Zimone. Si tratta di uno stabile di proprietà di una 44enne residente ad Alessandria.

Nonostante sia scattato puntuale l'allarme sonoro, i malviventi per entrare hanno spaccato un'anta in alluminio e una volta all'interno hanno messo a soqquadro le camere portandosi via un televisore. Indagini in corso.