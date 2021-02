Furto bicicletta, indagine lampo per i Carabinieri di Cossato: in poche ore la ritrovano e denunciano autore

Ieri, nella tarda mattinata, un giovane si era rivolto ad una pattuglia di Carabinieri che transitava in servizio perlustrativo lungo la via Matteotti a Cossato, lamentando di aver subito il furto della propria mountain bike, che aveva parcheggiato poco distante e assicurata con lucchetto e catena ad un palo della luce.

I militari si facevano fare una dettagliata descrizione della bicicletta dopodichè invitavano la vittima a formalizzare la denuncia di furto presso la locale Stazione e si ponevano alla ricerca del ladro. Poche ore dopo, gli stessi operanti individuavano un giovane a bordo di una bicicletta avente caratteristiche corrispondenti a quella da ricercare.

Il giovane, un 20enne del posto, non era in grado di giustificare il possesso del mezzo e veniva accompagnato in caserma dove si provvedeva a denunciarlo alla Procura della Repubblica biellese per il reato di ricettazione. La mountain bike è stata restituita all’incredulo proprietario.