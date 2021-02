Vigliano Biellese campione di senso civico, al via giornata di pulizia ambientale

Domenica 28 febbraio è la giornata della pulizia ambientale nel comune di Vigliano Biellese. Ne parla così il sindaco Cristina Vazzoler. “Malgrado sia grande l’attenzione che l'amministrazione pone alla raccolta rifiuti e allo spazzamento delle strade, i comportamenti di pochi incivili lasciano tracce evidenti lungo il ciglio delle vie, delle piazze e nei parcheggi. E’ davvero importante poter contare sull’apporto volontario di persone che hanno a cuore il loro paese e si mettono in prima persona a disposizione per salvaguardare l’ambiente di tutti".

Sia la mattina, sia il pomeriggio di domenica 28 febbraio piccoli gruppi di volontari, rigorosamente con mascherina e dotati di robusti guanti, si dedicheranno a distinte aree del paese per un intervento sul territorio che dà un bel segno di appartenenza e di rispetto per la natura.

"Ringrazio Elisabetta Tagliabue, che si è fatta portatrice di questa esigenza e che coordinerà il gruppo che si ritroverà la mattina; grazie di cuore anche ad Alessandro Friaglia e a Ruby Loyola, che guideranno i ragazzi nel pomeriggio e che già dalla scorsa estate hanno progettato e attuato iniziative simili - sottolinea Vazzoler - L’amministrazione ha reso disponibili sacchi per i vari tipi di raccolta. La raccomandazione, per tutti, è di usare la massima prudenza e di rispettare tassativamente le distanze interpersonali nel rispetto delle norme anti-Covid. Grazie ancora a tutti per questa bella dimostrazione di senso civico”.