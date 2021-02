Prevenzione truffe, fake news, internet: a Roppolo arriva la “stanza virtuale” per parlarne

A Roppolo arriva una “stanza virtuale” per confrontarsi con i membri dell'amministrazione comunale.

Ad annunciarlo il sindaco Renato Corona: “Sarà una specie di salotto in videochat, dove un nostro consigliere, esperto nel settore, incontrerà chi ha voglia di chiacchierare un po’. Questo, si vorrebbe fare per offrire a tutti la possibilità di chiarire dubbi su qualsiasi argomento hi-tech che, sicuramente, sarà alla ribalta in un prossimo molto vicino. Si potrà discutere di telefonia, di internet, di fibra che sta per arrivare anche a Roppolo, di servizi digitali, di prevenzione delle truffe dei provider, delle bufale in rete (fake news) e di molti altri argomenti”.

Ogni incontro sarà in programma ogni mercoledì, dalle 21 alle 22, a partire dal prossimo 24 febbraio. La stanza virtuale, denominata “Roppolo Hi-tech” sarà raggiungibile da chiunque al link https://msngr.com/ucefofimmvgx.

“Sono certo che questa iniziativa potrà incontrare il favore di molti cittadini, ansiosi di potersi confrontare con un esperto per sciogliere quei dubbi che ormai ci tormentano ogni giorno e che, senza l’aiuto di un esperto, sono veramente difficili da chiarire – conclude Corona - Con l’assistenza ed il supporto di un esperto nel settore specifico, cercheremo di aiutare il cittadino a risolvere queste difficili complicanze e di rendergli la vita meno pesante”.