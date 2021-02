Chiusura impianti sciistici, Patelli: “Presi in giro, nessun rispetto per i lavoratori del settore, atteggiamento vergognoso"

L’annuncio fuori tempo massimo dello stop alla riapertura degli impianti sciistici ha causato danni enormi a un comparto già in grave difficoltà perché fermo da un anno e che, nelle ultime settimane, con enormi sforzi economici e morali, si era preparato per riaprire nel pieno rispetto delle regole previste dal Cts.

Cristina Patelli, deputato della Lega, è furibonda: ”Un atteggiamento inaccettabile che dimostra la totale assenza di rispetto nei confronti di un settore fortemente penalizzato, che ha perso già i due terzi della stagione e che ha lavorato nelle scorse settimane per preparare la riapertura di oggi. Il comparto della montagna, che vive di neve e di turismo stagionale, è stato nuovamente preso in giro in perfetto stile “Conte”, con ordinanze dell’ultimo minuto e senza confronto.

E’ un atteggiamento vergognoso e irresponsabile che può permettersi di avere solo chi non conosce le regole di base del lavoro. Chiedo rispetto per il comparto della neve. Basta coi tecnici che non hanno la minima idea di che cosa sia la vita vera di chi lavora. Il mondo della montagna sono donne e uomini che chiedono di lavorare, hanno aspettato, hanno rispettato le regole del Cts. E sono stati presi in giro. Subito i ristori, e che non siano la solita elemosina inutile a cui siamo stati abituati in questi mesi".